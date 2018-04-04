Австралия

Главный символ Пасхи в Австралия не кролик, а Билби. Это редкое животное этого континента, в форме которой австралийцы любят делать праздничные подарки.

Пасху в Австралии празднуют на природе. Так как австралийцы верят, что в этот праздник очищается воздух, а вода в источниках приобретает свойства, похожие на свойства священный воды. Кроме того, на Пасху в Австралии ежегодно проходит фестиваль больших воздушных шаров, сделанных в виде пасхальных яиц.

Праздничное меню:

Главным пасхальным блюдом у австралийцев считается жареная баранина, говядина или цыпленок. На гарнир подают жареные овощи — картофель, морковь, кабачок, фасоль, горох или брокколи. Что касается десерта, то австралийцы любят полакомиться традиционным тортом из безе, украшенного фруктами, киви, клубникой, ананасами и мандаринами. Кроме того, популярны на Пасху сладкие горячие булочки (Hot Cross Bun). Их в Австралии едят на пасхальный завтрак перед обязательным посещением церкви.

Мексика

Пасху в Мексике празднуют почти две недели. В Страстную пятницу стартует Пасхальный карнавал с роскошными постановками Страстей Христовых, танцами и фейерверками. Над улицами развешивают гирлянды из пестрой бумаги. А в субботу развешивают кукол Иуды из папье-маше, к которым цепляют петарды и хлопушки. К концу дня этих кукол взрывают.

На Пасху в воскресенье в Мексике проводится богослужение и святое причастие. А после них проходят финальные постановки страстей Христовых, после чего семьи расходятся по домам или танцуют на улицах.

Праздничное меню:

На Пасху в Мексике традиционно едят приготовленного на гриле поросенка. Лакомятся мексиканцы и необычно для нас приготовленной бараниной: бараньи головы фаршируют печенью, беконом и травами и немного обжаривают в масле. Затем выкладывают эти головы на круглое блюдо вместе с бараньими ногами, отваренными в белом бульоне, и бараньими зобными железами, обжаренными в беконе, с крокетами из языков и мозгов и крутонами. Блюдо поливают соусом велюте с луком.

Германия

В пятницу и субботу перед Пасхой там никто не работает. В субботу вечером устраивают большой Пасхальный костер. Он символизирует конец зимы и сгорание всех плохих чувств. Кроме того, во время субботних гуляний немцы соревнуются, у кого крепче яйца. Однако там яйцами не «бьются», а скачивают их из склонов.

По немецкому поверью, пасхальный зайчик украшает пасхальные яйца и прячет их в саду. Поэтому утром на Пасху после церковной службы дети с удовольствием ищут эти писанки, а также корзины со сладостями, которые родители заботливо спрятали накануне.

Праздничное меню:

Главным пасхальным блюдом в Германии является запеченная рыба, которую украшают «пасхальными колокольчиками» — нарциссами. Также на праздничном столе присутствуют баранина в виде торта и жареный ягненок со спаржей и картофелем. На десерт в Германии лакомятся пирогом, очень похожим на украинский кулич. В тесто пирога добавляют изюм, заплетают его в виде косы и запекают в продолговатой форме.

Великобритания

Перед Пасхой в Британии все школы закрываются на две недели. На Пасху принято надевать новую одежду, символизирующую конец сезона плохой погоды и наступление весны. Церковь на Пасху украшают ветками деревьев с почками, нарциссами и украшенными яйцами.

Праздничное меню:

В Англии традиционными пасхальными блюдами являются баранина с овощами, запеченная свинина, медово-чесночные фрикадельки, весенний салат, глазированные яблоками сосиски, сдобные булочки и специальный пасхальный торт. Кроме того, в Англии существует традиция дарить знакомым и незнакомым детям на улице сладости.

Италия

Ночью по улицам городов проходят костюмированные крестные ходы с участием «кающихся грешников», которые несут с собой цепи и зажженные факелы. День Страстной субботы в Италии полон молчания. В этот день вспоминается восхождение Христа в ад. На Пасху тысячи итальянцев собираются на главной площади Рима, чтобы услышать поздравления Папы. А потом собираются в кругу семьи, устраивают пасхальный завтрак, едят раскрашенные яйца, творожную пасху и неаполитанский пирог.

Празднуют итальянцы и Светлый понедельник после Пасхи. Этот день в основном итальянцы проводят на природе, устраивая прогулки и пикники.

Праздничное меню:

Главное пасхальное блюдо в Италии — это жареная баранина с артишоками или козленок. Что касается выпечки, то самой распространенной в Италии является коломба — нечто вроде украинского кулича, однако с ярким лимонным ароматом.

Индия

Неотъемлемой частью празднования в Индии является обмен подарками, богослужения и экстравагантные карнавалы. Также люди обмениваются цветными фонариками и пасхальными лакомствами.

В Индии нет традиции раскрашивать яйца, однако их и пасхального зайца можно приобрести в магазинах и на рынках.

Финляндия

В пятницу и субботу традиционно разжигают костер, который, по поверьям, отгоняет нечистую силу. Одним из главных событий празднования Пасхи в Финляндии является Крестный ход с изображением Страстей Господних, который проходит в субботу. А с наступлением Пасхи все зло считается побежденным и изгнанным. Финны говорят, что даже солнце танцует от радости, следовательно с наступлением Пасхи связана традиция встречать восход солнца. При этом почти половина жителей Финляндии потребляют на Пасху обычную пищу и не приглашают к себе гостей.

Праздничное меню:

В Финляндии на Пасху на праздничный стол обязательно кладут сладкую кашу мямми с сахаром и сливками, приготовленную из ржаной муки и солода, которые замешиваются на воде и запекаются в духовке. Также на праздничном столе присутствуют рыба, запеченная баранина, пасха и крашеные яйца. А дети любят полакомиться шоколадными яйцами и кроликами.

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