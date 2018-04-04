Вчера, 3 апреля, во время рассмотрения законопроектов об отмене Е-декларирования для членов антикоррупционных общественных организаций народные депутаты потребовали, чтобы сегодня к ним "на ковер" с отчетами явились генпрокурор и главы САП и НАБУ.

Однако генеральный прокурор Юрий Луценко проигнорирует этот вызов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники в ГПУ.

"Луценко не планирует посетить Верховную Раду, ведь это хотелось только Парубию.

Таким образом в Верховную Раду должен прийти председатель НАБУ и глава САП", - сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.

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