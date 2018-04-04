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Луценко не придёт в Раду "на ковёр" по делу Холодницкого
04.04.2018 07:42

Вчера, 3 апреля, во время рассмотрения законопроектов об отмене Е-декларирования для членов антикоррупционных общественных организаций народные депутаты потребовали, чтобы сегодня к ним "на ковер" с отчетами явились генпрокурор и главы САП и НАБУ. 

Луценко не придёт в Раду "на ковёр" по делу Холодницкого

Однако генеральный прокурор Юрий Луценко проигнорирует этот вызов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники в ГПУ.

"Луценко не планирует посетить Верховную Раду, ведь это хотелось только Парубию.

Таким образом в Верховную Раду должен прийти председатель НАБУ и глава САП",  - сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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