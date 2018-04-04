Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин осудил акцию протеста, которая состоялась перед зданием Посольства Республики Польши в . Также Климкин назвал акцию провокацией, написал он в своем блоге в Twitter.

"Решительно осуждаю провокационную акцию перед Посольством Польши в . Это не что иное, как очередная провокация, опасный набег на нашу дружбу. Люди, которые имеют искреннее сердце, никогда не станут глумиться из символов других наций", - отметил Климкин.

Речь идет об акции, которая состоялась перед зданием Посольства Республики Польши в в понедельник, 2 апреля. Так, несколько человек сожгли флаг Польши и скрылись с места происшествия, передает со ссылкой на .

Напомним, возле посольства Польши в Киеве ночью 25 марта 2018 года группа иностранцев избила нацгвардійця, который охранял дипломатическое учреждение. Правоохранителям удалось поймать 27-летнего иностранца, который обоснованно подозревается в совершении указанного уголовного правонарушения. Его сообщника разыскивают.

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