Во вторник, 3 апреля, суд в Вашингтоне вынес первый приговор по делу о предполагаемом вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в США. Об этом сообщает DW .

Суд приговорил адвоката из Лондона Алекса Ван дер Зваана к 30 суткам ареста и штрафу в 20 тысяч долларов за то, что тот давал ложные показания. Адвокат признал себя виновным и сотрудничает со следствием.

Отмечается, что он умышленно солгал следствию о своих контактах и отношениях с бывшим сотрудником предвыборного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом и еще одним человеком, имя которого не разглашается.

Известно, что Ван дер Зваан является зятем российского бизнесмена, долларового миллиардера, акционера "Альфа-Групп" и фигуранта составленного Государственным департаментом США "кремлевского списка Германа Хана.

Как сообщал svodka.net ранее, спецпрокурор по делам России Роберт Мюллер собрал доказательства организации канала связи между Кремлем и Дональдом Трампом.

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