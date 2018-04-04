Пресс-секретарь Путина назвал обвинения Лондона в адрес Кремля в причастности к химатаке в Солсбери «безумными».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел королевства Борису Джонсону придется приносить извинения России из-за ситуации вокруг «дела Скрипаля», передает агентство «Интерфакс».

«Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения (к инциденту в Солсбери). А, вот, министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали. И каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», – подчеркнул он.

«Безусловно, это еще история долгая, маразм зашел слишком далеко. К нашему сожалению, мы понимаем, что сразу это не кончится, но неизбежны такие вот прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться», – продолжил Песков.

Он также отметил, что с самого начала расследования «ситуация совершенно чудовищная» была. Пресс-секретарь Путина назвал обвинения Лондона в адрес Кремля в причастности к химатаке в Солсбери «безумными».

Эти обвинения, отметил Песков «ни на чем не основываются и ничем не подкреплены», «Теперь британская сторона обязана на это ответить. В любом случае, сейчас в ОЗХО будет вестись работа, президент только что говорил о вопросах, которые поставила российская сторона», – напомнил он.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре выразил надежду на то, что на сессии Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля будет поставлена точка в «деле Скрипаля».

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