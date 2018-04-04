Такое мнение сайту «24» высказал директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк.

По его словам, Савченко, работая в парламенте, могла без проблем подавать собственные законопроекты, а не писать теперь концепции в соцсетях. У нее было очень высокое доверие, и Савченко могла предлагать прорывные законопроекты, которые бы услышали и поддержали. Но она тогда этого не делала. Единственный закон Савченко – об уменьшении наказания для преступников – депутаты отменили из-за неэффективности.

«Савченко после подготовки теракта пытается рассказать о реформах в государстве, чтобы создать имидж политика, который хорошо разбирается в государственном устройстве. Но об этом надо было думать, когда в у нее были инструменты народного депутата. Нет более «умного» политика – чем отставной. Ей сейчас лучше сосредоточиться на процессуальных моментах, суде. Потому что против нее есть реальные доказательства, видео, которые она не отрицает», – говорит Давидюк.

Поэтому, считает знаток, есть сомнения, что человек, который говорит заученными тезисами, умеет писать большие политические манифесты или формировать глобальные изменения в стране. Очевидно, группа политтехнологов оценила электоральные настроения, определила наиболее проблемные вопросы, которые волнуют украинское общество, и написала эту концепцию. По его мнению, заинтересованные в Савченко лица будут затягивать судебный процесс, чтобы она могла баллотироваться в президенты.

В России это будет выглядеть очень красиво – что, будучи в тюрьме, человек баллотируется в президенты, показав этим нашу нестабильность. И это выглядит так, что заказчиком выступает Россия. Хотя в Украине тоже могут быть определенные маргинальные группы, которые готовы подыгрывать Савченко. Плюс олигархические группы, которые играют против других кандидатов в президенты или друг против друга – и используют с этой целью Савченко,

– убежден Давидюк.

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