|Украинский политолог уверен, что Савченко связана с Россией
|04.04.2018 07:49
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Такое мнение сайту «24» высказал директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк.
По его словам, Савченко, работая в парламенте, могла без проблем подавать собственные законопроекты, а не писать теперь концепции в соцсетях. У нее было очень высокое доверие, и Савченко могла предлагать прорывные законопроекты, которые бы услышали и поддержали. Но она тогда этого не делала. Единственный закон Савченко – об уменьшении наказания для преступников – депутаты отменили из-за неэффективности.
«Савченко после подготовки теракта пытается рассказать о реформах в государстве, чтобы создать имидж политика, который хорошо разбирается в государственном устройстве. Но об этом надо было думать, когда в у нее были инструменты народного депутата. Нет более «умного» политика – чем отставной. Ей сейчас лучше сосредоточиться на процессуальных моментах, суде. Потому что против нее есть реальные доказательства, видео, которые она не отрицает», – говорит Давидюк.
Поэтому, считает знаток, есть сомнения, что человек, который говорит заученными тезисами, умеет писать большие политические манифесты или формировать глобальные изменения в стране. Очевидно, группа политтехнологов оценила электоральные настроения, определила наиболее проблемные вопросы, которые волнуют украинское общество, и написала эту концепцию. По его мнению, заинтересованные в Савченко лица будут затягивать судебный процесс, чтобы она могла баллотироваться в президенты.
В России это будет выглядеть очень красиво – что, будучи в
тюрьме, человек баллотируется в президенты, показав этим нашу
нестабильность. И это выглядит так, что заказчиком выступает
Россия. Хотя в Украине тоже могут быть определенные маргинальные
группы, которые готовы подыгрывать Савченко. Плюс олигархические
группы, которые играют против других кандидатов в президенты или
друг против друга – и используют с этой целью Савченко,
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