Китай призывает всех членов Всемирной торговой организации вместе с Пекином противостоять торговому протекционизму США, заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь. Об этом сообщает РИА Новости.

"Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО вместе с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США", — заявил Чжан Сянчэнь, слова которого приводятся в аккаунте министерства коммерции КНР в соцсети Weibo.

По словам китайского постпреда, "действия США серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему".

Китай предпримет равноценные контрмеры в ответ на решение США, "это необходимые меры для реакции на чрезвычайную ситуацию и оправданные действия для подавления распространения торгового протекционизма", добавил он.

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый недостаток с Китаем.

По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

Министерство коммерции Китая заявило о готовности дать зеркальный ответ на действия Вашингтона, а в МИД КНР обвинили США в игнорировании интересов бизнеса и потребителей.В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР.

По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.

Власти Китая часто заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира