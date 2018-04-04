На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Новоалександровки и Луганского.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь на Донбассе. Один украинский военный получил ранение. Об этом утром 4 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

На донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, минометы и снайперские винтовки возле Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя, шахты «Бутовка», Каменки, Песок, Широкино, Пищевика и Талаковки. На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Новоалександровки и Луганского, говорится в сообщении.

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