Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе соберется в среду в Минске, ожидается поднятие вопроса освобождения заложников, передает

"Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 4 апреля", - сообщили ранее в пресс-службе МИД Беларуси.

При этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что в подгруппе будут обсуждать вопрос освобождения заложников.

Напомним, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма обсудил с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманом актуальные вопросы работы подгруппы по гуманитарным вопросам и работу МККК в Украине. В частности, стороны остановилась на вопросе ремонта моста в районе Станицы Луганской в ​​Луганской области.

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