От такой отставки, похоже, выиграли все. Владимир Путин, филигранно протянул на Кузбасс персонального боярина Сергея Цивилёва, бизнес-партнера Тимченко. Обычный народ, которому после пожара надо было принести в жертву какого-то чиновника. Ну и самому мастодонту Тулееву, который еще в середине девяностых с Ельциным боролся за власть.

2 миллиона 940 тысяч рублей, или 1,3 миллиона в гривнах – столько ежегодно будет получать из российского бюджета прежний губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

50 тысяч рублей ежемесячно будут начислять за звание «Народный Губернатор». Статус Почетного гражданина Кемеровской области обойдется налогоплательщикам в 25 тысяч рублей.

Еще 170 тысяч рублей, или более 78 тысяч в гривнах, Тулеев будет зарабатывать за присужденные ему звание Почетного гражданина 11 городов и 7 районов области. Кемеровскую область Тулеев возглавлял последние 22 года.

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