Ночью 2 апреля в детектив Национального антикоррупционного бюро на автомобиле сбил человека в ,передает со ссылкой на .

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сотрудник НАБУ сотрудничает со следствием. Экспертиза показала, что водитель управлял транспортным средством в трезвом состоянии.

В полдень 6 марта на пересечении ул. Шелковичной и Институтской в ​​центре произошло с участием машины сопровождения из кортежа президента Петра Порошенко. Автомобиль сбил пожилого мужчину, который пытался перебежать дорогу. Его с травмами средней тяжести доставили в больницу.

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