Бывший украинский политзаключенный Юрий Солошенко попал в российскую тюрьму в возрасте старше 70 лет. У него был рак. Солошенко сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем, заявил Афанасьев Фото: ЕРА "Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в российский плен только в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно. Из-за полученных травм и болезней нас тогда освободили, но все это не прошло мимо", – написал Афанасьев.По его словам, Солошенко "сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем – гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым"."Никогда не забуду, как, взлетая над проклятой Москвой, он кричал: "Прощай, немытая Россия", – добавил Афанасьев. https://www.facebook.com/HennadiiAfanasiev/posts/2040407026200179 Солошенко был задержан в августе 2014 года, когда приехал в Москву для встречи с деловыми партнерами. В ФСБ заявили, что он пытался незаконно приобрести секретные комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300, которые предназначались для восстановления средств противовоздушной обороны Украины. Солошенко обвинения отвергал. В октябре 2015 года Мосгорсуд приговорил украинца к шести годам заключения в колонии строгого режима. У Солошенко был рак.Его и Афанасьева обменяли на двух граждан Украины, обвиняемых в сепаратизме и госизмене. В июне 2016 года Солошенко и Афанасьев вернулись в Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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