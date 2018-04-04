|Умер бывший украинский политзаключенный Солошенко
|04.04.2018 07:59
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https://www.facebook.com/HennadiiAfanasiev/posts/2040407026200179
Солошенко был задержан в августе 2014 года, когда приехал в Москву для встречи с деловыми партнерами. В ФСБ заявили, что он пытался незаконно приобрести секретные комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300, которые предназначались для восстановления средств противовоздушной обороны Украины. Солошенко обвинения отвергал. В октябре 2015 года Мосгорсуд приговорил украинца к шести годам заключения в колонии строгого режима. У Солошенко был рак.Его и Афанасьева обменяли на двух граждан Украины, обвиняемых в сепаратизме и госизмене. В июне 2016 года Солошенко и Афанасьев вернулись в Украину.
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