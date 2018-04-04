|В США произошла стрельба в штаб-квартире YouTube: есть жертвы
|04.04.2018 08:01
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В штаб-квартире американской компании YouTube, расположенной в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии, произошла стрельба. Об этом сообщает BBC.
В результате происшествия пострадали четыре человека.
Сотрудники полиции предупредили об опасности и порекомендовали населению держаться подальше от места событий.
Также один из работников компании Вадим Лаврусик заявил, что в штаб-квартире присутствовал стрелок. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Активный стрелок в штаб-квартире YouTube. Слышал выстрелы и видел убегающих людей. Забаррикадировался внутри комнаты с сотрудниками", - говорится в сообщении.
Позже появилась информация о том, что стрельбу устроила Насим Наджафи Агдам в возрасте 39 лет. Об этом сообщает CNBC.
Правоохранители подтвердили, что набег было совершено в связи с бытовым конфликтом. Версия терроризма не рассматривалась. Представители полиции добавили, что ранее Агдам утверждала, что ее контент на YouTube "дискриминировали и фильтровали".
Указано, что во время нападения женщина была вооружена пистолетом калибра 9 мм. После атаки она покончила с собой. Об этом сообщает CNN.
Президент США отреагировал на стрельбу в офисе YouTube. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, Калифорния. Наши мысли и молитвы с теми, кого затронул этот случай. Благодарю наши феноменальные правоохранительные органы и скорую помощь", - подчеркнул Трамп.
Как сообщал svodka.net ранее, в одном из многоквартирных домов Одессы после того, как обвалилась балконная плита, между соседями произошла ссора, которая завершилась стрельбой.
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