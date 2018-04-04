В штаб-квартире американской компании YouTube, расположенной в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии, произошла стрельба. Об этом сообщает BBC .

В результате происшествия пострадали четыре человека.

Сотрудники полиции предупредили об опасности и порекомендовали населению держаться подальше от места событий.

Также один из работников компании Вадим Лаврусик заявил, что в штаб-квартире присутствовал стрелок. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Активный стрелок в штаб-квартире YouTube. Слышал выстрелы и видел убегающих людей. Забаррикадировался внутри комнаты с сотрудниками", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация о том, что стрельбу устроила Насим Наджафи Агдам в возрасте 39 лет. Об этом сообщает CNBC .

Правоохранители подтвердили, что набег было совершено в связи с бытовым конфликтом. Версия терроризма не рассматривалась. Представители полиции добавили, что ранее Агдам утверждала, что ее контент на YouTube "дискриминировали и фильтровали".

Указано, что во время нападения женщина была вооружена пистолетом калибра 9 мм. После атаки она покончила с собой. Об этом сообщает CNN .

Президент США отреагировал на стрельбу в офисе YouTube. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, Калифорния. Наши мысли и молитвы с теми, кого затронул этот случай. Благодарю наши феноменальные правоохранительные органы и скорую помощь", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал svodka.net ранее, в одном из многоквартирных домов Одессы после того, как обвалилась балконная плита, между соседями произошла ссора, которая завершилась стрельбой .

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