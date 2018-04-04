Песков и Захарова будут требовать от Великобритании извинений за
обвинение России в отравлении Скрипаля Российские власти
убеждены, что официальному Лондону еще придется извиняться из-за
якобы лживых обвинений в скандале относительно отравления
экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта
текущего года.
Как передает replyua.net, заявления соответствующего
содержания пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и официального
представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовал на своей странице
в Twitter близкий к Кремлю журналист Дмитрий Смирнов.
однако, совершенно никаких оснований для подобных заявлений нет,
так как эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне,
исследовавшие вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, так и
не смогли доказать российское происхождение «Новичка».
«Нам не удалось идентифицировать яд как «Новичок», как
нервно-паралитическое вещество военного назначения, однако
говорить, где именно он был изготовлен — вот это уже не наша
работа. Мы не знаем точный источник, но предоставили научные данные
правительству, которое с использованием ряда других источников
сделало свой вывод», — рассказал Sky News руководитель лаборатории
Гари Эйткенхед.
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