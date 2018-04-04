

Как передает replyua.net, заявления соответствующего содержания пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовал на своей странице в Twitter близкий к Кремлю журналист Дмитрий Смирнов.





однако, совершенно никаких оснований для подобных заявлений нет, так как эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне, исследовавшие вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, так и не смогли доказать российское происхождение «Новичка».

«Нам не удалось идентифицировать яд как «Новичок», как нервно-паралитическое вещество военного назначения, однако говорить, где именно он был изготовлен — вот это уже не наша работа. Мы не знаем точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников сделало свой вывод», — рассказал Sky News руководитель лаборатории Гари Эйткенхед.

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