Радиоактивное загрязнение Донецкой области из-за затопления шахты «Юнком» в Енакиево, где проводились подземные ядерные взрывы, не единственная проблема восточного региона, и, по сути, отсчет часа икс уже пошел.

«Об этих испытания с тушением пожаров на шахтах с помощью ядерного взрыва мы знали с 1990 года, когда открылась эта информация. Но в каком состоянии были эти места после этих испытаний неизвестно, и в каком они состоянии сейчас», – сказала в комментарии «Обозревателю» специалист по вопросам питьевой воды экологической организации «МАМА-86» Анна Цветкова, информирует svodka.net.

Она объясняет, что остановка откачки воды приводит к загрязнению подземных вод, которые уже давно никак не изолированы, и здесь вопрос не только в радиоактивном загрязнении.

«Вопрос стоит о радиоактивном загрязнении, о химическом загрязнение, даже о загрязнении нитратами», – говорит Цветкова.

Эколог также отмечает большое количество промышленных объектов, находящихся в зоне обстрелов, которые также несут угрозу загрязнения питьевой воды.

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«У меня есть информация о том, в каком состоянии там сейчас находится водоснабжение, и вся инфраструктура за последний год стала объектом обстрела и разрушения, то это как раз та гибридная война, разноплановая и разнофакторная, с различными рисками, и все эти риски выходят на катастрофу», – говорит Цветкова.

На вопрос, когда же ситуация дойдет своего пика, эколог ответила: «Отсчет часа икс уже пошел, пошел еще с советских времен, еще до военного времени. Но сейчас оно ухудшается. … Там такой «букет», там такая промышленность была развита и в таком плохом состоянии экологический вопрос был все время. Эти проблемы не решались».

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