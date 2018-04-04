По состоянию на 8:10 4 апреля подтопленными остаются 113
домохозяйств в Черниговской области. Об этом сообщили в
пресс-службе ГСЧС.
Черниговская область:
- м. Чернигов - по ул. Гончая и в садовом обществе "Заречье"
водами р. Стрижень остаются подтопленными 21 домохозяйство (было
74) и 5 жилых домов. Личным составом ГСЧС временно отселены 7
человек. Наблюдается снижение уровня воды в бассейне р. Стрижень в
пределах 25 см в сутки.
- с. Новоселовка - остаются подтопленными 2 домохозяйства (было
20).
- Черниговский р-н, с. Старый Белоус - в связи с поднятием уровня
воды в р. Белоус подтоплено 90 домохозяйств (40 жилых домов) и
несколько сотен дачных участков на ориентировочной площади 10 га
(окончательное количество устанавливается) в садовых товариществах.
Откачка воды из домохозяйств является нецелесообразной. В общем
эвакуированы 27 человек из подтопленных дачных участков.
Сумская область:
- м. Ахтырка - вода полностью сошла, остаются подтопленными 4
подвалы жилых домов.
Как сообщал в результате интенсивных осадков в виде дождя, таяния
снега и поднятия уровней воды в реках Закарпатья произошло
подтопление сельскохозяйственных угодий и местных дорог в четырех
районах Закарпатской области.
1-2 апреля в Закарпатье объявили гидрологическое штормовое
предупреждение из-за повышение уровня воды на реках
области и угрозу подтоплений приусадебных участков и
сельхозугодий.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира