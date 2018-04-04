По состоянию на 8:10 4 апреля подтопленными остаются 113 домохозяйств в Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Черниговская область:

м. Чернигов - по ул. Гончая и в садовом обществе "Заречье" водами р. Стрижень остаются подтопленными 21 домохозяйство (было 74) и 5 ​​жилых домов. Личным составом ГСЧС временно отселены 7 человек. Наблюдается снижение уровня воды в бассейне р. Стрижень в пределах 25 см в сутки.

с. Новоселовка - остаются подтопленными 2 домохозяйства (было 20).

Черниговский р-н, с. Старый Белоус - в связи с поднятием уровня воды в р. Белоус подтоплено 90 домохозяйств (40 жилых домов) и несколько сотен дачных участков на ориентировочной площади 10 га (окончательное количество устанавливается) в садовых товариществах. Откачка воды из домохозяйств является нецелесообразной. В общем эвакуированы 27 человек из подтопленных дачных участков.

Сумская область:

м. Ахтырка - вода полностью сошла, остаются подтопленными 4 подвалы жилых домов.



Как сообщал в результате интенсивных осадков в виде дождя, таяния снега и поднятия уровней воды в реках Закарпатья произошло подтопление сельскохозяйственных угодий и местных дорог в четырех районах Закарпатской области.

1-2 апреля в Закарпатье объявили гидрологическое штормовое предупреждение из-за повышение уровня воды на реках области и угрозу подтоплений приусадебных участков и сельхозугодий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира