|Катя Осадча продемонструвала довгі ноги у напівпрозорій сукні (ФОТО)
|04.04.2018 08:09
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Відома телеведуча Катя Осадча першого квітня провела концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчею", на який запросила чимало відомих українських зірок - Настю Каменських, Монатіка, Тіну Кароль, Ніну Матвієнко, Сергія Бабкіна, Олю Полякову, Наталку Карпу, Олександра Пономарьова та інших.
Втім, не менше уваги, ніж зіркові гості, до себе привернула сама телеведуча, яка з'явилася на червоній доріжці у пікантному та стильному образі. Катя обрала для виходу на публіку чорну міні-сукню зі сріблястою кольчугою-накидкою, яка продемонструвала довгі та стрункі ніжки зірки.
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