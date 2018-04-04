Инцидент случился около 01:00 на улице Гната Юры, 6, — в супермаркете задержали группу из парней и девушек, которые напали на охранников с ножом, когда те пытались препятствовать краже товара из магазина. Началась драка, разбились бутылки, и один из нападавших порезал лицо о стекло. Во время оформления правоохранители установили, что злоумышленники подходят и под ориентировку об избиении мужчину на остановке неподалеку.

Пострадавший на остановке рассказал, что является продюсером телеканала «Украина» и около 00:30 шел домой, когда на остановке на него напала группа людей, которые начали молча его избивать, после чего забрали мобильный и деньги, и сбежали с места событий. Мужчина вернулся в редакцию телеканала, где вызвали патрульных и медиков. У него зафиксировали множество повреждений: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки.

Предварительно, пострадавший опознал злоумышленников. Подозреваемые задержаны, все участники инцидента дают показания.

В сети появились фото и видео с места событий:

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира