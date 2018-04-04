СБУ удалось узнать о новых попытках дестабилизации на юге Украины. Во время брифинга в Одессе глава СБУ Василий Грицак рассказал об активизации спецслужбами РФ сепаратистского проекта «Бессарабия» и о попытке расшатать ситуацию в Одесской области и Молдове, сообщает УНИАН.

«В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу Бессарабии, — сказал Грицак. — Вы помните, что в 2015 году после двух наших зачисток проект «Бессарабия» был провален. Затем, насколько нам известно, в Москве были разборки по этому поводу между двумя кланами, которые курировали этот вопрос. Сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, российские спецслужбы пытаются решать вопрос Бессарабии, вопрос Молдовы в контексте Бессарабии, и одновременно будут пытаться расшатать ситуацию в одесском регионе и Молдове», информирует svodka.net.

Грицак не исключает, что российский контингент в Приднестровье стоит неслучайно. «В Приднестровье, близко Тирасполя, русской и приднестровской, так сказать, властью восстановлена ​​взлетно-посадочная полоса на аэродроме, которая способна принимать все типы самолетов. Для нас это тоже намек», — добавил глава СБУ.

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