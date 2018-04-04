На временно оккупированной территории Донецкой области неизвестные напали на двух боевиков, избили их и отобрали оружие.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, набег было совершено 1 апреля в поселке городского типа Гольмівський близко Горловки, передает .

"По информации разведки штаба АТО, 1 апреля в полосе ответственности одного из подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, в населенном пункте Гольмівський, группа неизвестных совершила набег на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. "Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и исчезли в неизвестном направлении.

В штабе отметили, что между местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает увеличиваться недовольство присутствием российско-оккупационных войск. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи нападения на оккупантов.

"Факты указывают на то, что на неподконтрольных правительству Украины территориях набирает обороты партизанское движение, цель которого – как можно больше усложнить жизнь окупанту", - сказано в сообщении.

Несмотря на объявленный оккупантами план перехват, поймать нападавших по горячим следам не удалось. Их поиски продолжаются и до сих пор, сказано в сообщении.

За случай в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны.

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