Министерство иностранных дел Украины не справляется с вызовами, которые стоят перед страной, разрывать договоры с Россией нужно было еще в 2014 году, когда она начала агрессию, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: В Украине руководят крупнейшими направлениями не те, у кого есть подготовка, образование, интеллект, а временщики Фото: Gordonua.com "Как это мило – спустя четыре года после начала боевых действий разрывать договора. А четыре года где были? Спали? В берлоге лапу сосали? Что делали?" – спросил Гордон.По его мнению, Министерство иностранных дел Украины не справляется с вызовами, которые стоят перед страной."Я уже давно говорил, что наш МИД не отвечает тем вызовам, которые Украина имеет. Какой-то он беззащитный. Я не понимаю, почему так происходит. Неужели нельзя найти хороших дипломатов? Какая у нас школа хорошая! Зленко (Анатолий Зленко возглавлял МИД в 1991–1994 и 2000–2003 годах. – ) один чего один стоит! Это же вершина, глыба, это настоящий министр иностранных дел. Люди есть, но туда, где принимаются решения, попадают другие... Берут тех, кто ближе к телу, кто безропотен, своего мнения желательно чтоб не имел, чтобы плыл в фарватере решений руководящего класса, по родственным признакам принимают... То есть руководят крупнейшими направлениями не те люди, которые имеют подготовку, образование, интеллект, глобальность и понимание стоящих перед страной задач, а временщики", – считает журналист.Он подчеркнул, что не понимает, что сейчас изменит разрыв договора с Россией."Разорвут сейчас этот договор. И что это изменит? Почему этого не сделали четыре года назад? И нет ли тут скрытой провокации?" – сказал Гордон.Договор о дружбе между Украиной и Россией регламентирует отношения между странами. Если он будет разорван, не исключено, что другие страны, с которыми Украина подписывала подобные документы, тоже захотят их разорвать."Нет ли вероятности, что завтра начнутся проблемы с Закарпатьем, Галичиной, Буковиной? Это же может стать прецедентом. Условно говоря, завтра Венгрия может сказать, что Закарпатье является частью великой Австро-Венгерской империей, или Румыния – что Буковина была частью их территории", – отметил журналист. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года."Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного 10-летнего периода", – сказано в документе.Положение о признании границ закреплено во второй статье договора о дружбе. Она гласит: "Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по заключительному акту совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".14 марта 2018 года народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук сообщила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам рассказал о подготовленном МИД предложении о денонсации договора о дружбе с Россией. Климкин ответил, что его заявление "несколько искажено". "Есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический – в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем", – сказал министр. 28 марта заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль высказала мнение, что договор о дружбе нужно расторгнуть, так как Россия нарушила его. Она отметила, что украинская сторона была против разрыва этого договора до завершения подготовки исков в международные суды, но "сейчас все дела против РФ уже в судах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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