В прошлом году Госпродпотребслужба установила ряд нарушений в организации питания детей в школах и детсадах, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Недавно было установлено, что в один из детсадов Киева вместо сливочного масла субъектом хозяйствования был завезен молокосодержащий спред, который запрещен для использования в Украине (более 50% немолочных жиров)", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

В связи с этим, ведомство проверило другие детсады столицы, куда бесчестный предприниматель поставлял продукцию. Такие факты были зафиксированы еще в 7 детских садах.

На основании выявленных нарушений Нацполиция открыла уголовное производство, резюмировали в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в Днепропетровской области детей 20 школ вместо сливочного масла кормили спредами.

Также напомним, 64% сливочного масла на украинском рынке содержит растительные жиры, то есть действительно является фальсификатом.

На этом фоне, Украина наращивает импорт пальмового масла, которое, как правило, и применяют при производстве молочной продукции, вместо животных жиров.

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