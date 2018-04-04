|В столичных детсадах детей кормили спредом вместо масла
|04.04.2018 08:17
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В прошлом году Госпродпотребслужба установила ряд нарушений в организации питания детей в школах и детсадах, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Недавно было установлено, что в один из детсадов Киева вместо сливочного масла субъектом хозяйствования был завезен молокосодержащий спред, который запрещен для использования в Украине (более 50% немолочных жиров)", - рассказали в Госпродпотребслужбе.
В связи с этим, ведомство проверило другие детсады столицы, куда бесчестный предприниматель поставлял продукцию. Такие факты были зафиксированы еще в 7 детских садах.
На основании выявленных нарушений Нацполиция открыла уголовное производство, резюмировали в Госпродпотребслужбе.
Напомним, в Днепропетровской области детей 20 школ вместо сливочного масла кормили спредами.
Также напомним, 64% сливочного масла на украинском рынке содержит растительные жиры, то есть действительно является фальсификатом.
На этом фоне, Украина наращивает импорт пальмового масла, которое, как правило, и применяют при производстве молочной продукции, вместо животных жиров.