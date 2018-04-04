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Спектакль МТЮЗа "Улетающий Монахов" стал новым творческим успехом режиссера Сергея Аронина
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04.04.2018 08:19
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Спектакль МТЮЗа "Улетающий Монахов" стал новым творческим успехом
режиссера Сергея Аронина Роман отечественного постмодерниста Андрея
Битова "Улетающий Монахов", легший в основу одноименного спектакля
во флигеле МТЮЗа - произведение хотя и знаковое, но очень
непростое.Алексей Монахов - счастливый влюбленный юноша, взлетающий
по ступенькам к ее двери. Взлетающий, и так и не долетевший до нее
на протяжение всей своей жизни, разделенной в романе на 6
самостоятельных новелл. Режиссер Сергей Аронин (к слову, помимо
участия в спектакле как режиссер и автор инсценировки еще и
блистательно исполняющий заглавную роль Алексея Монахова) из
сложного массива авторского текста выделяет простую, можно даже
сказать, прозрачную историю встречи и невстречи с первой любовью,
недостижимости и одновременной никчемности идеала, становления
личности и при этом потери чего-то очень важного в своей душе. Асю
- первую и в некотором смысле единственную любовь героя - играют в
спектакле сразу три актрисы, отвечая таким образом за разные этапы
жизни Монахова. Они же во втором акте станут другими - прочими -
женщинами в судьбе повзрослевшего мальчика, по-прежнему
напоминающими ему ту, первую. Сам же Монахов в исполнении С.
Аронина остается вроде бы такой же, меняются только детали - вместо
подростковой шапочки появляются галстук и пиджак, чуть позже -
очки, а вместе с этими деталями возникает и серьезность, которая
свойственна уже не столько герою, сколько режиссеру и автору
первоисточника. Спектакль становится театральным размышлением о
том, почему и как счастливый полет в любовь оборачивается
падением.Режиссер С. Аронин, художник Е. Ряховская, в ролях: С.
Аронин, О. Лагутина, М. Гусинская, А. Борисова, О. Гапоненко, А.
Стебунова, С. Погосян, И. Смирнов, Э. Калимулин. О Сергее
Аронине: Актер, режиссер, кандидат культурологии, доцент
Института Кино и Телевидения (ГИТР). Закончил режиссерский
факультет ГИТИСа (мастерская Е. Каменьковича и Д, Крымова). На
профессиональной сцене дебютировал в 2012 году спектаклем "Циники"
по роману А. Мариенгофа на сцене "Под Крышей" Театра им. Моссовета.
Впоследствии ставил спектакли в Театре им. Моссовета, Театре им.
Ермоловой, Театре им. Пушкина, Центре им. Мейерхольда и др. В
постановках Сергея Аронина задействованы знаменитые актеры, такие
как Виктор Сухоруков, Андрей Шарков, Евгения Крюкова, Александра
Кузенкина и многие другие мастера театральной сцены. Всего Аронин
поставил на сцене разных театров более 20 спектаклей. С 2017
года Сергей Аронин является штатным актером МТЮЗа. В настоящее
время занимается независимой театральной деятельностью в творческом
бюро "Aronin Space", а также проводит мастер-классы, обучает
студентов, курирует спецпроекты.По аккредитации СМИ на
премьерные спектакли, пожалуйста, звоните:+7 (495) 699-49-61
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