Об этом рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Создать соцсети рассказал, что после 2016 года обнаружили сеть из сотен фейковых аккаунтов «Агентства интернет-исследований», которые были созданы для вмешательства в американские выборы, для борьбы с чем компания начала создавать более продвинутые инструменты для удаления поддельных страниц и учетных записей, — сейчас в борьбе с «троллями» задействованы 15 тысяч человек, а к концу 2018 года их число увеличится до 20 тысяч.

«Это российское агентство часто действовало обманчиво и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России — и мы не хотим, чтобы они присутствовали на Facebook в любой точке мира», — подчеркнул Цукерберг.

По его словам, во время президентских выборов во Франции было найдено и удалено 30 тысяч аккаунтов «фабрики троллей». Сейчас удалили еще 270 страниц, которые использовались для манипулирования населением РФ и русскоязычными жителями Украины, Узбекистана, Азербайджана, — только за одной из удаленных страниц Facebook наблюдало порядка миллиона человек, а еще 500 тысяч, — за еще одним аккаунтом Instagram.

«Страницы и учетные записи, которые мы удалили сегодня, были удалены, поскольку они контролируются IRA, а не на основе контента, который они распространяли», — прояснил Цукерберг.

Создатель Facebook также обещал в ближайшее время представить новый инструмент, который позволит проверить, не контролируется ли одна из страниц, на которую подписан пользователь, «Агентством интернет-исследований».

Стоит заметить, что о «фабрике троллей» стало известно в 2015 году, — по данным СМИ, ее офис находится в Санкт-Петербурге, а к финансированию причастен близкий к президенту РФ Владимиру Путину миллиардер Евгений Пригожин.

Сейчас хозяин «Агентства интернет-исследований» Евгений Пригожин невыездной, в США против него и 12 его подчиненных ведут уголовные дела. Также его причастность к вмешательству в выборы президента США расследуют и несколько компаний.

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