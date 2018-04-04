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У главы МЧС в Кемеровской области проводят обыск – СМИ
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04.04.2018 08:23
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Следственные действия у руководителя главного управления
министерства чрезвычайных ситуаций России по Кемеровской области
Александра Мамонтова проводят по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
в Кемерово, заявил источник "Интерфакса". Жертвами пожара в
Кемерово стало 64 человека Фото: ЕРА По его словам, дома у
Мамонтова проводят следственные действия в том числе по делу о
пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта.Он
добавил, что только у главы кемеровского МЧС восемь домов,
доставшиеся ему по наследству.Пожар в Кемерово произошел 25
марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание
возникло в детской батутной комнате. По данным министерства
чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64
человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.В ходе расследования арестовали семь человек: технического
директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева,
руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему
противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника
этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина,
генерального директора компании – собственника сгоревшего
здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного
строительного надзора Кемеровской области Танзилию
Комкову и управляющую сгоревшим ТЦ Надежду Судденок.Короткое
замыкание в пучке высоковольтных проводов, нависавшем над детской
батутной площадкой в "Зимней вишне", является наиболее вероятной
причиной возгорания, заявили в Следкоме России 2 апреля
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