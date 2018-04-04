Следственные действия у руководителя главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Кемеровской области Александра Мамонтова проводят по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, заявил источник "Интерфакса". Жертвами пожара в Кемерово стало 64 человека Фото: ЕРА По его словам, дома у Мамонтова проводят следственные действия в том числе по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта.Он добавил, что только у главы кемеровского МЧС восемь домов, доставшиеся ему по наследству.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования арестовали семь человек: технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову и управляющую сгоревшим ТЦ Надежду Судденок.Короткое замыкание в пучке высоковольтных проводов, нависавшем над детской батутной площадкой в "Зимней вишне", является наиболее вероятной причиной возгорания, заявили в Следкоме России 2 апреля Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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