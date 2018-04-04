На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. На
Закарпатье ожидается максимальный уровень очередной волны
половодья. Об этом в пресс-службе ГСЧС.
На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. В
течение 3-6 апреля дальнейший подъем уровней воды составит:
- на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим
затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального
затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневском р-н
Волинськой обл.)
- на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на
пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.)
- на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность
роста уровней воды до 20-30 см.
- 3-5 апреля на р. Дунай - м. Вилково (Одесская обл.) будут
сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над "0" поста
(на 8 ч. 2.04 уровень 162 см).
На Закарпатье 3 апреля ожидается формирование максимальных
уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над
текущими отметками:
- Тиса-пгт Вилок на 0.8-1.3 м;
- г. Тиса и р. Латорица - Чоп на 0.8-1.3 м с содержанием воды на
пойме междамбового пространства р.Латориця.
3-5 апреля на украинском участке, в связи с прохождением волны
весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с
достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой
начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового
порта.
В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской обл.,
3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и
увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных
пунктов близко расположенных к г.Деркул.
4-6 апреля на реке Выживка - пгт Старая Выживка (Волынская область)
ожидается продолжение повышения уровней воды интенсивностью 1-3 см
в сутки, в связи со стоянием высоких уровней воды при этом вероятно
достижение отметок начального затопления хозяйственных построек, в
отдельных населенных пунктах Старовыживского района.
Как сообщал в результате интенсивных осадков в виде дождя, таяния
снега и поднятия уровня воды в реках Закарпатья произошло
подтопление сельскохозяйственных угодий и местных дорог в
четырех районах Закарпатской области.
1-2 апреля в Закарпатье объявили гидрологическое штормовое
предупреждение из-за повышения уровня воды на реках области и
угрозу подтоплений приусадебных участков и сельхозугодий.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира