На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. На Закарпатье ожидается максимальный уровень очередной волны половодья. Об этом в пресс-службе ГСЧС.

На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья. В течение 3-6 апреля дальнейший подъем уровней воды составит:

на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратневском р-н Волинськой обл.)

на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.)

на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

3-5 апреля на р. Дунай - м. Вилково (Одесская обл.) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см над "0" поста (на 8 ч. 2.04 уровень 162 см).

На Закарпатье 3 апреля ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками:

Тиса-пгт Вилок на 0.8-1.3 м;

г. Тиса и р. Латорица - Чоп на 0.8-1.3 м с содержанием воды на пойме междамбового пространства р.Латориця.

3-5 апреля на украинском участке, в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.



В связи с развитием весеннего половодья на реках Луганской обл., 3-4 апреля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов близко расположенных к г.Деркул.



4-6 апреля на реке Выживка - пгт Старая Выживка (Волынская область) ожидается продолжение повышения уровней воды интенсивностью 1-3 см в сутки, в связи со стоянием высоких уровней воды при этом вероятно достижение отметок начального затопления хозяйственных построек, в отдельных населенных пунктах Старовыживского района.



Как сообщал в результате интенсивных осадков в виде дождя, таяния снега и поднятия уровня воды в реках Закарпатья произошло подтопление сельскохозяйственных угодий и местных дорог в четырех районах Закарпатской области.

1-2 апреля в Закарпатье объявили гидрологическое штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды на реках области и угрозу подтоплений приусадебных участков и сельхозугодий.

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