Фото размещены на Twitter странице RoksolanaToday&Крым‏.

«Севастополь. Полгода назад снесли ларьки возле Малахова Кургана. И теперь тут красиво и аккуратно. Как в «гавани», – пишут в комментарии к фотографиям, напоминая об известных словах президента России Владимира Путина, произнесенных 18 марта 2014 года на митинге в честь аннексии Крыма.

«После тяжёлого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!» – сказал тогда Путин.

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