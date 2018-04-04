Австралийцев, которые все же поедут в РФ на чемпионат мира по футболу, призывают быть осторожными, избегать акций протестов, демонстраций, и в воздержаться от комментариев на политические темы. Австралийцев просят обдумать планы посетить РФ Фото: ЕРА Он отметил, что гражданам страны следует подумать "дважды и трижды" перед поездкой.Австралийцев, которые все же поедут в РФ, призывают быть осторожными, избегать акций протестов, демонстраций, и в воздержаться от комментариев на политические темы.Мак-Кормак отметил, что возникшая напряженность между Россией и странами Запада поясняется отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.После инцидента с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии.Власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран заявили о неприезде на чемпионат в Россию официальных лиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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