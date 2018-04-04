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"Подумайте трижды". Власти Австралии предупредили граждан о небезопасности поездок в Россию
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04.04.2018 08:31
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Австралийцев, которые все же поедут в РФ на чемпионат мира по
футболу, призывают быть осторожными, избегать акций протестов,
демонстраций, и в воздержаться от комментариев на политические
темы. Австралийцев просят обдумать планы посетить РФ Фото: ЕРА Он
отметил, что гражданам страны следует подумать "дважды и трижды"
перед поездкой.Австралийцев, которые все же поедут в РФ, призывают
быть осторожными, избегать акций протестов, демонстраций, и в
воздержаться от комментариев на политические темы.Мак-Кормак
отметил, что возникшая напряженность между Россией и странами
Запада поясняется отравлением в Великобритании бывшего российского
шпиона Сергея Скрипаля.Чемпионат мира по футболу пройдет в
России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах
страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани,
Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и
Ростове-на-Дону.После инцидента с отравлением экс-офицера
российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член
королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию.Глава МИД Великобритании
Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в
РФ похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской
Германии.Власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран
заявили о неприезде на чемпионат в Россию официальных лиц.
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