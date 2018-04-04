Международная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием катастрофы рейса MH17, обнародовала выводы, сделанные двумя независимыми экспертами, изучившими изображения с радаров, предоставленные РФ, согласно которым выпущенная из "Бука" ракета, сбившая малайзийский авиалайнер на Донбассе, могла быть запущена из определенного ранее места без фиксации на изображениях с радаров. Об этом говорится в опубликованном на сайте прокуратуры Нидерландов заявлении JIT, передает .

"Выводы, сделанные этими специалистами по радарам, показывают, что ракета из "Бука" могла быть запущена из места стрельбы, определенного JIT, без того, чтобы быть зафиксированой на радарных изображениях", - говорится в заявлении.

"JIT уже пришла к выводу, что тот факт, что ракета с "Бука" не видна на изображениях с радаров, не означает, что в воздушном пространстве не было никакой ракеты с "Бука"... Эксперты согласились с этим выводом JIT", - сказано в заявлении.

По мнению экспертов, отсутствие ракеты с "Бука" на изображениях с радара может быть объяснено несколькими причинами. В частности, из-за характеристик полета ракеты, говорится в сообщении.

"Примером таких характеристик является скорость полета ракеты. Из-за того, что эта скорость намного выше, чем скорость гражданской авиации, гражданские радарные установки настраиваются так, что такие быстрые объекты вообще не видны на изображениях с радара. Это делается для предотвращения "шума" на изображении с радара", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того указано, что эксперты по радарам подтверждают, что никакие другие самолеты близко MH17 на представленных изображениях с радаров не были замечены.

Как сообщал , пять стран договорились об уголовном преследовании виновных в катастрофе MH17.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

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