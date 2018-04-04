Сегодня, 4 апреля, около 08.00, скончался освобожденный из российского плена прежний украинский политзаключенный Юрий Солошенко. Он вернулся домой вместе с Геннадием Афанасьевым после обмена на обвиняемых в сепаратизме россиян Евгения Мефедова и Максима Сакауова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Геннадий Афанасьев.

"Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в русский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью и достойно.

Старый сражался до последнего вздоха, оставаясь настоящим украинцем - гордым, застенчивым, вежливым и несокрушимым. Никогда не забуду, как взлетая над проклятой Москвой он кричал: "Прощай немытая Россия". Помолимся за его душу", - написал Геннадий Афанасьев.

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