Президент США Дональд Трамп считает, что "ладить" с Россией было бы "хорошо, а не плохо". Трамп: Ладить с Россией было бы хорошо, а не плохо. И почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей Фото: EPA "Наверное, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп. Если вы посмотрите на нашу военную сила... Если вы посмотрите на нефть и газ, которые мы добываем сейчас, – мы независимы, сейчас мы экспортируем нефть и газ – это не то, что нужно России", – сказал Трамп.В то же время он отметил, что выступает за хорошие отношения с РФ."Никто не был с Россией более жестким. Но ладить с Россией было бы хорошо, а не плохо. И почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей", – заявил американский президент.Поздравляя президента РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах 18 марта, Трамп предложил ему ряд возможных мест для ближайшей встречи.26 марта Трамп дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов. Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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