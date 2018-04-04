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Трамп: Наверное, никто не был более жестким к России, чем я
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04.04.2018 08:39
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Президент США Дональд Трамп считает, что "ладить" с Россией было бы
"хорошо, а не плохо". Трамп: Ладить с Россией было бы хорошо, а не
плохо. И почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей Фото:
EPA "Наверное, никто не был более жестким к России, чем Дональд
Трамп. Если вы посмотрите на нашу военную сила... Если вы
посмотрите на нефть и газ, которые мы добываем сейчас, – мы
независимы, сейчас мы экспортируем нефть и газ – это не то,
что нужно России", – сказал Трамп.В то же время он отметил,
что выступает за хорошие отношения с РФ."Никто не был с Россией
более жестким. Но ладить с Россией было бы хорошо, а не плохо. И
почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей", – заявил
американский президент.Поздравляя президента РФ Владимира Путина
с победой на президентских выборах 18 марта, Трамп предложил
ему ряд возможных мест для ближайшей встречи.26 марта Трамп
дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть
Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС
Соединенных Штатов. Таким образом Штаты выразили поддержку
Великобритании в связи с отравлением в городе
Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его
дочери.
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