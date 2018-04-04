Вертолет воздушно-морских сил США потерпел крушение во время тренировок в Южной Калифорнии. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли все четверо членов экипажа, которые находились на борту транспортного средства, передает со ссылкой на USA Today.

Военные сообщили, что вертолет CH-53E Super Stallion потерпел крушение около 14:30 во вторник близко от города Эль Центро. Причину аварии выясняют.



Как сообщал в прошлом месяце американский военный вертолет потерпел крушение в провинции Анбар на западе Ирака.

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