|В США разбился военный вертолет, погиб весь экипаж
|04.04.2018 08:40
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Вертолет воздушно-морских сил США потерпел крушение во время тренировок в Южной Калифорнии. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли все четверо членов экипажа, которые находились на борту транспортного средства, передает со ссылкой на USA Today.
Военные сообщили, что вертолет CH-53E Super Stallion потерпел
крушение около 14:30 во вторник близко от города Эль Центро.
Причину аварии выясняют.
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