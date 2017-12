(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,95 EUR: 33,13 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну понедельник, 25 декабря 2017 20:43 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Понедельник, 25 декабря 2017, 19:44 • Карина Горохова Версия для печати На столичных рынках елки стоят до 20 тыс. грн 25 декабря. наш сайт. Диапазон цен на елки на столичных рынках развернулся от 50 гривен до 20 тыс. гривен. Об этом корреспонденты узнали на рынках Киева. В частности, дешевле на рынке можно купить елки до 1 м - от 50 до 150 гривен. Деревья выше и до двух метров стоят от 200 до 1000 гривен. За высокие елки от 2 метров придется заплатить до 2 тысяч гривен. Цены на елки, которые продаются возле метро немного выше, чем на официальных "базарах". Маленькую елку до 1 м здесь продают от 100 грн. Самые дорогие цены в центре столицы. На Владимирском рынке самая высокая елка стоит 20 000 гривен. Елки среднего размера (1-2 м) стоят от 400 грн и до 1,5 тысяч гривен. Самые дешевые елки можно купить в лесничествах. Цены стартуют от 45 гривен. Высотой от 1 до 1,5 м обойдутся в 70 грн, от 1,5 до 2 м - в 80 грн, от 2 до 2,5 - продают по 100 грн. При покупке дерева нужно обратить внимание на наличие специальной самоклеящейся ленты с номером или бирки со штрих-кодом. Это доказывает, что дерево выращено легально и экологически чистое.



