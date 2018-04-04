Пасха 2018 в Украине попадает на первую неделю апреля. Праздник утвержден как государственный, следовательно предусматривает дополнительный выходной.

Традиционно Пасха приходится на воскресение. В 2018 году она припала на первую неделю апреля, если не учитывать тот факт, что месяц начнется в воскресение. Дата праздника 8 апреля.

Несмотря на то, что чиновники обещали уменьшить количество торжественных дней, выходные на пасху 2018 остались.

Кто и как будет отдыхать

Официально отдыхать можно будет в понедельник, 9 апреля так, как сам праздник выпадает на выходной – воскресение. Согласно индивидуальным графикам могут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.

Частные компании также оставляют за собой право влиять на количество выходных для сотрудников.

Остальным отдохнуть в праздник можно будет три дня подряд с 7-го по 9-е апреля.

Выходные на Пасху в разных странах мира

В православных странах Пасху празднуют по-разному. Во многих из них также есть государственный выходной, как и в Украине, а у некоторых даже не один.

Многие европейские страны праздновать Пасху начинают со Страстной пятницы. В этот день никто на работу не идет в Австрии, Германии, Португалии, Эстонии.

А вот ряд стран празднуют этот день, начиная со Страстной пятницы и по понедельник включительно. Четыре официальных отгула получили в Черногории, некоторых районах Испании и в Австралии.

На Кипре также отдыхают и во вторник после Пасхи. А в Грузии начинают праздновать с четверга и заканчивают во вторник включительно.

Также 1 мая остается праздником и Кабмин рекомендует перенести рабочий понедельник, 30 апреля, на субботу, 5 мая.

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