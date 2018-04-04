Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в ходе визита в Турцию телефонный разговор с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передаёт ТАСС. Патриарх Константинопольский поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, а также с наступающими пасхальными праздниками. "Глава российского государства передал Варфоломею I наилучшие пожелания Патриарха московского и всея Руси Кирилла и выразил особую благодарность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира", - отмечается в сообщении. Была отмечена также активная общественная и благотворительная деятельность Константинопольского Патриарха, в частности большой вклад в создание условий для удовлетворения религиозных потребностей представителей русскоязычной общины в Турции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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