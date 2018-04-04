Президент США Дональд Трамп уверен, что может установить хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с лидерами балтийских стран — Литвы, Латвии и Эстонии, передает УНИАН, информирует svodka.net.

Трамп обратил внимание присутствующих на тот факт, что в связи со скандалом вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании США выдворили 60 российских дипломатов, в то время как Франция и Германия — только лишь по четыре.

«Никто не был суровее по отношению к России, и с учетом сказанного, я думаю, что я могу иметь очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю, что это вероятно. Это настоящая возможность, что я могу иметь хорошие отношения, и помните, что достичь взаимопонимания с Россией — это хорошее дело, достичь взаимопонимания с Китаем — это хорошее дело, достичь взаимопонимания с другими странами, включая ваши три страны — это хорошее дело, а не плохое», — сказал он.

При этом, Трамп не исключает и того факта, что хороших отношений с Россией установить все же и не удастся.

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«Я считаю, что я могу иметь очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным, и если я бы добился этого, это было бы замечательно. И существует также огромная вероятность, что этого не произойдет», — отметил Трамп.

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