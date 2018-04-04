Во Франции разгорелся винный скандал — одну из самых известных виноделен региона Бордо обвинили в незаконном добавлении сахара в вино в 2016 году, передает со ссылкой на “Зеркало недели”.

Под расследование попало винодельческое хозяйство Château Giscours. Причиной тому стало изъятие 397 гектолитров вина с добавленным сахаром сотрудниками группы контроля. Речь идет о 53 тысячах бутылок общей стоимостью 2,3 млн евро.

Во Франции добавление сахара в вино допускается только в исключительных условиях — когда из-за плохой погоды в винограде пониженный уровень сахара, необходимый для полного брожения. В противных случаях шаптализация (добавление сахара в вино) в стране является незаконной.

Вместе с этим, винодельня Château Giscours утверждает, что добавление сахара было законным.

Указанное расследование сейчас находится под строгим контролем после ряда случаев мошенничества во французской винодельческой промышленности в последние годы.

Château Giscours сообщила, что союз производителей санкционировал шаптализацию урожая винограда сорта мерло в 2016 году. На самом деле сахар был разрешен для использования с виноградом сорта каберне совийньйон, подчеркнули в Château Giscours.

“Количество сахара, добавленного к мерло, было очень обоснованным, ниже того уровня, разрешенного для каберне совиньон того года”, — рассказал сотрудник Chateau Giscours.

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