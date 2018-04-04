Правоохранители намерены кого-то подкупить для дачи ложных показаний против внефракционного нардепа Владимира Парасюка. Об этом заявил активист Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве двух силовиков во время Евромайдана Бубенчик: Майдан был полностью контролируем народом Фото: radiosvoboda.org "Я это не раз озвучивал: хотят обвинить Парасюка. Они хотят сформировать какую-то банду, кого-то подкупить, чтобы дали ложные показания против Володи. Есть такая информация. Они идут этим путем", – заявил Бубченкик.Отвечая на вопрос, видел ли он так называемых "грузинских снайперов" на Майдане, о которых регулярно упоминают адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича, Бубенчик сказал: "Я такого точно не видел"."Этого не происходило. Могу утверждать, что Майдан был полностью контролируем народом. Спецслужбы там может какие-то ходили, разнюхивали, но очень аккуратно, потому что они народа и по сегодняшний день боятся", – продолжил активист.По его словам, "если бы там кто-то был, какие-то снайперы, то это было бы видно, мы бы об этом знали".3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист. В ГПУ тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.Парасюк заявил 3 апреля, что его могут арестовать по тому же делу, что и Бубенчика. "Меня приглашали в Генпрокуратуру на разговор по этому делу. На меня хотят повесить статью по созданию преступной группировки, которая расстреляла беркутовцев на Майдане. Я не просто знаю, что меня хотят привлечь, – я знаю и уверен, что такая ситуация есть. Генпрокуратура это хочет сделать", – сказал он.В ноябре 2017 года итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал документальный фильм-расследование, в котором несколько человек, говорящих на грузинском языке, утверждают, что в феврале 2014 года находились в Украине и состояли в команде снайперов, задачей которых была стрельба по протестующим и по правоохранителям. Один из них утверждал что нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский и Парасюк лично принимали участие в убийстве людей на Майдане в ходе событий Революции достоинства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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