|
Бубенчик: Хотят обвинить Парасюка. Хотят сформировать какую-то банду, кого-то подкупить, чтобы дали ложные показания против Володи
|
04.04.2018 08:47
|
Правоохранители намерены кого-то подкупить для дачи ложных
показаний против внефракционного нардепа Владимира Парасюка. Об
этом заявил активист Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве
двух силовиков во время Евромайдана Бубенчик: Майдан был полностью
контролируем народом Фото: radiosvoboda.org "Я это не раз
озвучивал: хотят обвинить Парасюка. Они хотят сформировать какую-то
банду, кого-то подкупить, чтобы дали ложные показания против
Володи. Есть такая информация. Они идут этим путем", – заявил
Бубченкик.Отвечая на вопрос, видел ли он так называемых "грузинских
снайперов" на Майдане, о которых регулярно упоминают адвокаты
беглого экс-президента Виктора Януковича, Бубенчик сказал: "Я
такого точно не видел"."Этого не происходило. Могу утверждать, что
Майдан был полностью контролируем народом. Спецслужбы там может
какие-то ходили, разнюхивали, но очень аккуратно, потому что они
народа и по сегодняшний день боятся", – продолжил активист.По
его словам, "если бы там кто-то был, какие-то снайперы, то это было
бы видно, мы бы об этом знали".3 апреля Бубенчика задержали и
доставили в Печерский суд Киева для избрания меры
пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили,
что активист подозревается в убийстве правоохранителя и
военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на
убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию
Bird in Flifht Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года
он убил из автомата Калашникова двух командиров
"Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я
выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию.
Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров
потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это
правда", – подчеркнул активист. В ГПУ тогда отмечали,
что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за
амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в
качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.Парасюк заявил 3
апреля, что его могут арестовать по тому же делу, что и
Бубенчика. "Меня приглашали в Генпрокуратуру на разговор по
этому делу. На меня хотят повесить статью по созданию преступной
группировки, которая расстреляла беркутовцев на Майдане. Я не
просто знаю, что меня хотят привлечь, – я знаю и уверен, что
такая ситуация есть. Генпрокуратура это хочет сделать", –
сказал он.В ноябре 2017 года итальянский интернет-портал Gli Occhi
Della Guerra опубликовал документальный фильм-расследование, в
котором несколько человек, говорящих на грузинском языке,
утверждают, что в феврале 2014 года находились в Украине и состояли
в команде снайперов, задачей которых была стрельба по протестующим
и по правоохранителям. Один из них утверждал что нардеп от
"Народного фронта" Сергей Пашинский и Парасюк лично принимали
участие в убийстве людей на Майдане в ходе событий Революции
достоинства.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира