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Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти
Миро «Взгляд на Восток» В Nikolskaya Gallery на Нижней
Красносельской 31 марта прошел финисаж персональной
выставки Насти Миро «Взгляд на Восток». На выставке было
представлено пятнадцать работ, посвященных опыту непосредственного
восприятия художницей восточных стран и их жителей, в частности,
Индии и Китая. Тема выставки – размышление о контрастах
Востока на множественных уровнях, что создает для зрителя
возможность длительного взаимодействия с картинами. На нижнем
этаже галереи экспозицию занимали картины, созданные по мотивам
впечатлений художницы об индийской культуре. Миро прослеживает
контрасты между бытом простых индийцев и отношением к нему детей:
«Несмотря на ужасающие взгляд европейца условия жизни, дети здесь
невероятно счастливы. Они дружелюбны и с радостью идут на контакт.»
Можно сказать, что портреты детей на этом уровне создают разговор
со зрителем, предлагая размышление о культуре детства в стране,
которая для рядового европейца представляется чем-то таинственным и
потусторонним. Сюжет нескольких картин здесь склоняется к
сюрреализму – на тех полотнах, где Миро рассуждает о кастовом
миропорядке Индии: «Здесь невозможно выйти за границы своей касты,
перейти в другую, и люди принимают это как данность. Лишь очень
маленький процент индийцев допускает возможность хотя бы
размышления, мечты о том, чтобы занять положение более высокое.»
Переживания уже не будничные, но сокрытые глубоко в душе таких
людей, направляют художницу к фантасмагорическому
изображению. Портреты китайских детей, непременно, создают
сильный контраст с портретами индийцев. Здесь взгляд детей
серьезен, отстранен и загадочен; позы статичны. И если индийская
серия вызывает у зрителя чувство восторга или безмятежности, то
полотна китайской серии излучают спокойствие и гармонию. Это
выражено в цветовой палитре портретов: цвета Индии – теплые,
насыщенные, в то время как цвета Китая, в представлении автора
картин, -- холодные, приглушенные. Вся китайская серия здесь будто
окутана туманом, охраняющим свой мир от взгляда чужаков: он
позволяет зрителю наблюдать со стороны, но не имеет намерения
казаться дружелюбным или открытым. Портреты по композиции
очень схожи с портретной фотосъемкой. В большинстве случаев Миро
действительно рисует с фотографии, так как это портреты случайных
прохожих, либо собирательный образ представителя той или иной
культуры. Справедливо будет отнести такой способ творчества к
контексту дискурса о статусе живописи в эпоху фотографии. Почему бы
Миро не оставить своих незнакомцев на фотографиях и не сделать
фото-выставку? Взаимодействие с картиной, в отличие от фотографии,
позволяет создать личный опыт для каждого. Своими работами Миро
подтверждает преимущество живописи, и чувство, которое работы
художницы производят на зрителя, в позитивном направлении
прогнозирует будущее традиционной живописи в сфере современного
искусства. ПАРТНЕРЫSTONE HEDGE группа компаний,
специализирующаяся на девелопменте и управлении жилой и
коммерческой недвижимостью в Москве. Более чем за 10 лет работы
STONE HEDGE прошел путь от инвестиционного фонда до девелоперской
компании полного цикла.С 2011 года STONE HEDGE строит
концептуальные объекты в сегментах бизнес и премиум. Флагманские
проекты группы – дизайнерский бизнес-центр NEO GEO, комплекс
апартаментов Art Residence на «Белорусской» и апарт-квартал TriBeCa
APARTMENTS на «Бауманской». Всего в портфеле компании 9
реализованных проектов общей площадью более 280 тыс.кв.м. Проекты
STONE HEDGE удостоены международных и российских отраслевых премий.
Также одним из важнейших профилей компании является продажа
готового арендного
бизнеса. http://stonehedge.ru/ О NIKOLSKAYA
GALLERY:Галерея, специализирующаяся на русском искусстве XXI в.
Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам
рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и
ценителям прекрасного. В галерее представлены полотна таких
направлений изобразительного искусства, как пейзаж, натюрморт,
портрет, стиль ню, антиквариат, коллекционные редкие полотна
советского реализма и индустриального пейзажа, современное
искусство. NIKOLSKAYA GALLERY начала свою деятельность в 2016 году.
Миссия галереи – популяризация российского искусства как в России,
так и других странах мира. http://nikolskayagallery.com
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