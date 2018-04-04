Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток» В Nikolskaya Gallery на Нижней Красносельской 31 марта прошел финисаж персональной выставки Насти Миро «Взгляд на Восток». На выставке было представлено пятнадцать работ, посвященных опыту непосредственного восприятия художницей восточных стран и их жителей, в частности, Индии и Китая. Тема выставки – размышление о контрастах Востока на множественных уровнях, что создает для зрителя возможность длительного взаимодействия с картинами. На нижнем этаже галереи экспозицию занимали картины, созданные по мотивам впечатлений художницы об индийской культуре. Миро прослеживает контрасты между бытом простых индийцев и отношением к нему детей: «Несмотря на ужасающие взгляд европейца условия жизни, дети здесь невероятно счастливы. Они дружелюбны и с радостью идут на контакт.» Можно сказать, что портреты детей на этом уровне создают разговор со зрителем, предлагая размышление о культуре детства в стране, которая для рядового европейца представляется чем-то таинственным и потусторонним. Сюжет нескольких картин здесь склоняется к сюрреализму – на тех полотнах, где Миро рассуждает о кастовом миропорядке Индии: «Здесь невозможно выйти за границы своей касты, перейти в другую, и люди принимают это как данность. Лишь очень маленький процент индийцев допускает возможность хотя бы размышления, мечты о том, чтобы занять положение более высокое.» Переживания уже не будничные, но сокрытые глубоко в душе таких людей, направляют художницу к фантасмагорическому изображению. Портреты китайских детей, непременно, создают сильный контраст с портретами индийцев. Здесь взгляд детей серьезен, отстранен и загадочен; позы статичны. И если индийская серия вызывает у зрителя чувство восторга или безмятежности, то полотна китайской серии излучают спокойствие и гармонию. Это выражено в цветовой палитре портретов: цвета Индии – теплые, насыщенные, в то время как цвета Китая, в представлении автора картин, -- холодные, приглушенные. Вся китайская серия здесь будто окутана туманом, охраняющим свой мир от взгляда чужаков: он позволяет зрителю наблюдать со стороны, но не имеет намерения казаться дружелюбным или открытым. Портреты по композиции очень схожи с портретной фотосъемкой. В большинстве случаев Миро действительно рисует с фотографии, так как это портреты случайных прохожих, либо собирательный образ представителя той или иной культуры. Справедливо будет отнести такой способ творчества к контексту дискурса о статусе живописи в эпоху фотографии. Почему бы Миро не оставить своих незнакомцев на фотографиях и не сделать фото-выставку? Взаимодействие с картиной, в отличие от фотографии, позволяет создать личный опыт для каждого. Своими работами Миро подтверждает преимущество живописи, и чувство, которое работы художницы производят на зрителя, в позитивном направлении прогнозирует будущее традиционной живописи в сфере современного искусства. ПАРТНЕРЫSTONE HEDGE группа компаний, специализирующаяся на девелопменте и управлении жилой и коммерческой недвижимостью в Москве. Более чем за 10 лет работы STONE HEDGE прошел путь от инвестиционного фонда до девелоперской компании полного цикла.С 2011 года STONE HEDGE строит концептуальные объекты в сегментах бизнес и премиум. Флагманские проекты группы – дизайнерский бизнес-центр NEO GEO, комплекс апартаментов Art Residence на «Белорусской» и апарт-квартал TriBeCa APARTMENTS на «Бауманской». Всего в портфеле компании 9 реализованных проектов общей площадью более 280 тыс.кв.м. Проекты STONE HEDGE удостоены международных и российских отраслевых премий. Также одним из важнейших профилей компании является продажа готового арендного бизнеса. http://stonehedge.ru/ О NIKOLSKAYA GALLERY:Галерея, специализирующаяся на русском искусстве XXI в. Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и ценителям прекрасного. В галерее представлены полотна таких направлений изобразительного искусства, как пейзаж, натюрморт, портрет, стиль ню, антиквариат, коллекционные редкие полотна советского реализма и индустриального пейзажа, современное искусство. NIKOLSKAYA GALLERY начала свою деятельность в 2016 году. Миссия галереи – популяризация российского искусства как в России, так и других странах мира. http://nikolskayagallery.com Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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