Директор агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко рассказал об экспорте украинского оружия в РФ

НУ ОЧЕНЬ ГИБРИДНАЯ ВОЙНА

Согласно отчёту Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2013-2017 годах Украина поставила в Россию вооружений и продукции двойного назначения на сумму 579 миллионов долларов. В 2017 году экспорт украинских вооружений в РФ составил 34 миллиона долларов.

Пик поставок пришёлся на 2016 год — 169 миллионов, что больше, чем в 2013 году (129 миллионов).

Согласно данным, опубликованным Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), за последние пять лет (2013-2017 гг.) Украина заняла 11 место между мировых экспортеров оружия.

За этот период страна обеспечила 1,7% только мирового экспорта. В предыдущее пятилетие ее доля составляла 2,1%. Таким образом, с 2008 до 2017 года поставки оружия из Украины снизились на 26%.

Основными клиентами Украины, согласно данным отчета, за это время были Россия (23%), Китай (20%) и Таиланд (12%).

В SIPRI отмечают, что, несмотря на военный конфликт, который продолжается с 2014 года, импорт Украиной оружия за последние пять лет был на довольно низком уровне. Отмечается, что РФ поставляла боевикам на Донбасс танки, бронетехнику и ПТРК. При этом подчеркивается, что ввиду отсутствия надежных источников информации точную оценку о поставках туда оружия дать невозможно.

Заметим, за период 2012-2016 гг. Украина занимала 9 место между стран — экспортеров оружия в мире. А за период 2008-2012 гг. — 4 место.

Ранее сообщалось, что объемы продаж оружия в мире в 2013-2017 гг. выросли на 10% по сравнению с 2008-2012 гг.

Крупнейшими мировыми экспортерами оружия являются США (34%), Россия (22%), Франция (6,7%), Германия (5,8%), Китай (5,7%), Великобритания (4,8%), Испания (2,9%), Израиль (2,9%), Италия (2,5%), Нидерланды (2,1%).

Крупнейшие импортеры оружия в мире – Индия (12%), Саудовская Аравия (10%), Египет (4,5%), ОАЭ (4,4%), Китай (4%), Австралия (3,8%), Алжир (3,7%), Ирак (3,4%), Пакистан (2,8%), Индонезия (2,8%).

Напомним, указом президента Украины №691 от 27 августа 2014 года было введено в действие решение СНБО "О мерах касательно усовершенствования государственной военно-технической политики". Согласно документу, экспорт в РФ товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Россией был прекращен.

Еще в прошлом году "Укроборонпром" опроверг информацию о поставках украинского оружия в РФ: "

Мы не ведем торговлю со страной-агрессором, как это предусмотрено распоряжением Кабмина от 2014 года. Концерн контролирует, чтобы ни одна гайка не попала к врагу. Не исключено, что другие оборонные заводы, которые не входят в состав "Укроборонпрома", продолжают сотрудничать с Россией в обход законодательства Украины. Однако наши предприятия строго придерживаются нормативных актов государства".

Тогда же Государственная служба экспортного контроля тоже опровергла эту информацию, отметив, что "украинским предприятиям не было выдано ни одного разрешения на экспорт указанных товаров российским пользователям".

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