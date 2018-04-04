Освобожденный пленник Кремля Юрий Солошенко, которого в России осудили раньше за шпионаж, умер. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, Уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает

"Утром пришла смс от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович... Он был очень светлым и прекрасным человеком. Москва отдала нам его два года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак... Он боролся все это время, ему помогали семья и хорошие люди", - сообщила И.Геращенко.

Она выразила счастье по поводу того, что в июне 2016 году удалось его "вытащить" и он был это время в кругу семьи.

"Два дня назад говорили о господине Юрии с Президентом и Святославом Цеголко, что он очень светлый человек, мы все это время держали с ним контакт, пытались помогать. Вечная память, дорогой Юрий Данилович..." - добавила И.Геращенко.

Напомним, политические заключенные Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко 14 июня 2016 года вернулись из России в Украину.

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