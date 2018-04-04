"Метинвест" продлил полномочия гендиректоров "Азовстали", ММК им. Ильича, "Запорожогнеупора" и "Запорожкокса"

Наблюдательные советы ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь", ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" (ММК, оба - Мариуполь Донецкой обл.), ЧАО "Запорожогнеупор" и ЧАО "Запорожкокс", входящих в группу "Метинвест", продлили полномочия действующих генеральных директоров предприятий - Энвера Цкитишвили, Тараса Шевченко, Сергея Гомана и Виталия Литовки соответственно еще на год.

Как сообщили предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, набсоветы приняли соответствующие решения 2 апреля текущего года.

При этом полномочия гендиректоров пролонгированы с 3 апреля 2018 года по 2 апреля 2019 года включительно.

Предприятия входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".