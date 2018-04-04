Цукерберг сообщил, что после утечки данных пользователей социальная сеть начала блокировать ненадежные страницы

"Это российское агентство часто действовало обманчиво и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России - и мы не хотим, чтобы они присутствовали на Facebook в любом месте", - заявил Цукерберг .

Он отметил, что агентство создало сеть с "сотен фейковый аккаунтов" для вмешательства в американские выборы и манипулирования жителями России, Украины, Азербайджана и Узбекистана.

Цукерберг анонсировал введение инструмента, который позволит проверить, подписанные вы на страницу, связанную с "Фабрикой троллей".

Ранее Цукерберг заявил, что компании понадобится несколько лет, чтобы решить проблемы с утечкой данных из соцсети.