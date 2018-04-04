|Facebook заблокировал 270 аккаунтов и страниц, причастных к российской "Фабрики троллей"
|04.04.2018 08:57
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Цукерберг сообщил, что после утечки данных пользователей социальная сеть начала блокировать ненадежные страницыОснователь Facebook Марк Цукерберг сообщил о том, что социальная сеть удалила более 270 страниц и учетных записей пользователей, связанные с российской компанией Агентство интернет-исследований.
"Это российское агентство часто действовало обманчиво и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России - и мы не хотим, чтобы они присутствовали на Facebook в любом месте", - заявил Цукерберг .
Он отметил, что агентство создало сеть с "сотен фейковый аккаунтов" для вмешательства в американские выборы и манипулирования жителями России, Украины, Азербайджана и Узбекистана.
Цукерберг анонсировал введение инструмента, который позволит проверить, подписанные вы на страницу, связанную с "Фабрикой троллей".
Ранее Цукерберг заявил, что компании понадобится несколько лет, чтобы решить проблемы с утечкой данных из соцсети.
Напомним, что по масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.
На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.
Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов .