В мировой системе финансов, похоже, наметилась масштабная перестройка

Китай приступил к торговле нефтью за юани, а Россия дала старт переводу значительной части своих резервов в натуральное золото, которое будет оставаться исключительно внутри страны.

Итак, Китай без лишнего шума воплотил в жизнь то, о чем сначала Россия, а затем и организация стран-экспортёров нефти ОПЕК только грозили Соединённым Штатам.

Когда в конце 2017 года было объявлено, что на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) начнутся торги фьючерсами на нефть с номиналами в китайской валюте, трейдеры это проигнорировали. Мол, всё это было, было… И, действительно, – Китай хотел нефти за юани ещё в 1993 году, но не получилось – у шейхов со сбытом не было проблем. Китай попробовал ещё раз осуществить идею – уже в 2012 году, на волне посткризисного восстановления мировых рынков. Тогда помешала «арабская весна» и давление на Ирак и Иран, где всегда благосклонно оглядывались на Пекин.

Сейчас же обстановка более располагает к действиям на этом направлении: США и Европа слишком заняты совсем иными проблемами, Иран и Ирак вернулись в строй лояльных нефтедобытчиков. Они даже подключились к небезызвестной сделке ОПЕК+, а тут ещё и Россия стала очень активна со своим «поворотом на Восток». Хотя за весь 2017 год мы на бирже в Санкт-Петербурге наторговали только на 208 млн долл, причём не реальной нефтью, а теми же фьючерсами – контрактами на будущее. В то же время в Шанхае за один день объёмы торгов составили почти 3 млрд долларов, в которые все наблюдатели тут же поспешили пересчитать юани.

Что касается России, скорее надо радоваться китайской «нефтяной независимости», и попытаться воспользоваться ею, пока не поздно. Ведь между покупателей в Шанхае не только местные независимые переработчики и китайские государственные Unipec, CNOOC и Sinochem, но и международные трейдеры Glencore и Trafigura. А именно с ними российская нефтянка взаимодействует очень и очень плотно. И пусть пока торги в Шанхае идут в объёмах, несопоставимых с мировыми – там счёт идёт на сотни миллиардов, но, однако, в большинстве случаев всё это биржевые спекуляции.

Пока на шанхайском прилавке можно получить нефть шести арабских марок (в том числе Dubai, Oman и Basra Light) и китайской марки Shengli.

Так почему бы там не оказаться и русской Urals, особенно с учётом перспектив «Силы Сибири»?

В настоящее время большая часть контрактов по поставке нефти в Китай привязана к цене марки Dubai (в том числе и по российским трубам, где такая нефть не течёт по определению). Китайских покупателей, которые участвуют в торгах маркой Dubai, уже сейчас больше 60%, в связи с чем многие биржевики считают игру не совсем честной.

Китайская нефтяная перспектива у одних вызывает чуть ли не восторг, у других – скепсис. Кто прав, станет ясно довольно быстро, тем более, что крупнейшими поставщиками нефти в Поднебесную остаются российские компании, в первую очередь – «Роснефть». Значительную часть дохода Россия отныне уже сможет не пропускать через «долларовый фильтр», а сразу направлять в более привлекательные для неё активы – прежде только, в золото. Соответствующее такому подходу решение российским Центробанком уже принято.

Речь идет о практически полном снятии ограничений на продажу золота в хранилища самого же ЦБ для юридических и даже физических лиц. Никакого постановления и уж тем более закона по этому поводу не принималось – хватает скромных внутренних инструкций. Они в полной мере отвечают осуществляемой Центробанком уже больше года практике покупки золота за рубли. Что и позволило ЦБ пополнить резервы за это время больше чем на 200 тонн. Это при неизменной мировой цене на «жёлтый металл» дало прибавку в сумме госрезерва более чем на 10 процентов. А заодно была решена и ещё одна задача, когда-то многим казавшаяся абсолютно непосильной – проведена очень значительная эмиссия рублей, причём без малейшей угрозы роста инфляции.

Интересно, что ведомственное решение ЦБ РФ было принято примерно в те же дни, когда должны были начаться «юаневые» торги нефтью в Шанхае. Такое совпадение сроков выглядит очень и очень симптоматично.

Сегодня ни для кого не секрет, что юань и золото – отнюдь не «братья навек». В Поднебесной вообще не очень любят неработающие активы и ресурсы. По объёмам золотого резерва Китай с его 1842 тоннами часто уступает США (8133 тонны), у него золота даже немного меньше, чем у России (у нас 1857 тонн по данным на февраль 2018 г.). Но и разного рода финансовыми инструментами, обеспеченными сомнительными или же плохо ликвидными активами, там тоже не увлекаются. Некоторые эксперты вообще считают, что в золото китайцы вкладываются исключительно в тех случаях, когда больше просто некуда. Как некую «подушку безопасности» золотую часть госрезервов в Китае рассматривают только специалисты.

Но всё это отнюдь не означает, что Китай уже готов расплачиваться с Россией золотом. Юанями – сколько угодно, а там уже конвертируйте их, как хотите…

Алексей Подымов

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