|Пасха-2018: стало известно, когда украинцы смогут отдохнуть
|04.04.2018 08:59
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В 2018 году Пасха пришлась на первую неделю апреля, ее будут праздновать уже в это воскресенье, 8 апреля. Хотя чиновники говорили об уменьшении количества торжественных дней, в этом году выходные на Пасху остались. Об этом сообщает Корреспондент.
Так, официальным выходным является понедельник, 9 апреля. Это связано с тем, что сам праздник выпадает на выходной - воскресенье. Представители сферы здравоохранения, а также правоохранительных органов могут работать согласно индивидуальным графикам.
Кроме того, частные компании могут самостоятельно влиять на число выходных для сотрудников.
У всех остальных будет три выходных дня подряд, начиная с субботы, 7 апреля, заканчивая понедельником, 9 апреля.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с первой леди страны Меланией Трамп принял 140 ежегодное пасхальное мероприятие Easter Egg Roll в Белом доме.
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