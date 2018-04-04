В 2018 году Пасха пришлась на первую неделю апреля, ее будут праздновать уже в это воскресенье, 8 апреля. Хотя чиновники говорили об уменьшении количества торжественных дней, в этом году выходные на Пасху остались. Об этом сообщает Корреспондент .

Так, официальным выходным является понедельник, 9 апреля. Это связано с тем, что сам праздник выпадает на выходной - воскресенье. Представители сферы здравоохранения, а также правоохранительных органов могут работать согласно индивидуальным графикам.

Кроме того, частные компании могут самостоятельно влиять на число выходных для сотрудников.

У всех остальных будет три выходных дня подряд, начиная с субботы, 7 апреля, заканчивая понедельником, 9 апреля.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с первой леди страны Меланией Трамп принял 140 ежегодное пасхальное мероприятие Easter Egg Roll в Белом доме.

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