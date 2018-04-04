Несмотря на на то, что именно компания Apple ввела моду на личных голосовых помощников, ее собственный помощник по имени Siri никогда не отличался умом и сообразительностью. Похоже, что яблочная корпорация собирается бросить все силы на исправление этой досадной оплошности.

Специалисты Thinkum сообщают, что Apple на данный момент собирается нанять более 142 специалистов, которые займутся работой над Siri. В конце марта 2018 года Apple открыла довольно много вакансий, так или иначе связанных с работой голосового ассистента. За весь 2017 год был нанят только 71 специалист в данной области, тогда как на конец первого квартала текущего года создано уже 142 новых рабочих места.

Расширение возможностей голосового управления особенно важно в свете выхода умной колонки HomePod.

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