В Европе во вторник была задержана половина авиарейсов из-за компьютерного сбоя

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) привел во вторник к задержке практически половины авиарейсов в Европе.

Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщает Eurocontrol. В результате были утрачены все полетные листы самолетов, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени. Это привело к задержке примерно 15 тыс. из 29,5 тыс. запланированных в регионе авиарейсов.

По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.

Ситуацию удалось нормализовать только вечером, отмечает Daily Mail.

В систему Eurocontrol входит 41 государство, включая 28 стран Европейского союза, Украину, Турцию и Норвегию.

Как сообщила Немецкая служба безопасности полетов (DFS), в аэропортах Германии также все работает "несколько медленнее".

Представитель компании Fraport заявил о том, что не считает ситуацию драматичной, хотя имеются задержки вылетающих рейсов, сообщает Deutsche Welle. Fraport является оператором международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне, самого большого в Германии, а также владеет контрольными пакетами воздушных гаваней в других странах.