Следственным управлением ГУ НП в Киеве проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами ГП "Украэрорух" госсредств в отдельно крупных размерах. Об этом в ответ на требование сообщили в Национальной полиции Украины.

Речь идет об уголовном производстве № 42017100000000118 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенные в отдельно крупных размерах).

"В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются предусмотренные уголовным процессуальным законодательством меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, привлечение их к уголовной ответственности и возмещения причиненного уголовным правонарушением ущерба", - детализировали в НПУ.

Напомним, по данным СМИ, вывод средств с "Украэроруха" расследуют уже три правоохранительные ведомства, но пока безрезультатно. Так, соответствующие производства, кроме НПУ, расследуют также в ГПУ и НАБУ.

Добавим, что между возможных причастных к выводу средств с ГП "Украэрорух" СМИ вспоминают фамилию одного из действующих чиновников предприятия - Гомболевского. Но, несмотря на это, он не только не отстранен от занимаемой должности на время следствия, но и к его полномочиям добавляются новые сферы влияния.

Так, в начале февраля заместитель министра инфраструктуры Лавренюк издал приказ о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в устав ГП "Украэрорух". И главным ответственным за процесс организации переписывания документа определили именно Гомболевского.

С какой целью чиновникам Минифраструкутры понадобилось переписывать устав "Украэроруха" на пике скандала с действующим руководством - неизвестно. В частности, на информационный требование по этому поводу ведомство так и не ответило.

Отметим, что коллектив "Украэроруха" в декабре прошлого года выразил недоверие директору Бабейчуку (который находится на больничном), заместителю директора Мельникову, заместителю директора Шевчуку и, собственно, Гомболевскому. Сотрудники ГП требуют всех их уволить.

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