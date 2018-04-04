В течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Для этого в аквариуме рядом с его рабочим столом установили «жучки».

Общественное ознакомилась с текстом жалобы, составленной на основе этих записей главой НАБУ Артемом Сытником. 29 марта он подал этот документ в квалификационно-дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, информирует svodka.net.

Жалоба основывается на разговорах Холодницкого, касающихся уголовных производств в отношении народного депутата от «Народного фронта» Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего главы Назка Натали Корчак, владельца агрохолдинку UkrLandFarming Олега Бахматюка и помощника председателя СПЧ Олега Ляшко. Подробнее читайте в материале Общественного.

Холодницкого просят освободить на основании следующих обвинений:

— невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

&Сытник разглашение тайны следствия;

— совершения действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, неупередженности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры;

— грубое нарушение правил прокурорской этики;

— вмешательство или любой другой влияние прокурора в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

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