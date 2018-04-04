|Что подслушали? Стали известны подробности из жалобы Сытника против Холодницкого
|04.04.2018 09:03
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В течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Для этого в аквариуме рядом с его рабочим столом установили «жучки».
Общественное ознакомилась с текстом жалобы, составленной на основе этих записей главой НАБУ Артемом Сытником. 29 марта он подал этот документ в квалификационно-дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, информирует svodka.net.
Жалоба основывается на разговорах Холодницкого, касающихся уголовных производств в отношении народного депутата от «Народного фронта» Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего главы Назка Натали Корчак, владельца агрохолдинку UkrLandFarming Олега Бахматюка и помощника председателя СПЧ Олега Ляшко. Подробнее читайте в материале Общественного.
Холодницкого просят освободить на основании следующих обвинений:
— невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных
обязанностей;
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