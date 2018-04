Приближаются теплые дни, а это значит, что стоит брать удобную обувь, фотоаппарат и отправляться в какое-нибудь путешествие, пусть даже близко. Опытные путешественники могут за €100 посетить пол-Европы Фото: pixabay.com Или вы собирались упустить возможность съездить на уикенд в какой-нибудь замечательный город? Конечно, можно съездить в Ужгород на цветение сакур, посетить Львов, Одессу и многие другие города, но почему бы не съездить в ближнее зарубежье?А если вы всегда мечтали посетить старинные уголки Польши, легендарной Чехии и умиротворенной Литвы, а потом провести досуг в многомилионных городах и проникнуться многовековой культурой Европы, то должны обратить внимание на очень удобный и экономичный вид транспорта – автобусы.Может ли сайт Avtovokzal.ua стать вашим помощником в поездках по Европе?А почему нет?Итак, если вы хотите посетить Прагу, то билет будет стоить 1150–1500 грн. При этом если ехать из Львова, то проезд обойдется только в 850 гривен.Конечно, стоит поехать в Краков, ведь многие наши знакомые там уже были, а сам город подарил множество положительных эмоций и впечатлений.До Кракова ежедневно ездят более 10 рейсов, а стоимость билетов будет от 500 гривен. Если ехать через Львов, то такой путь обойдется только лишь в 300 гривен.Вильнюс – очень замечательный город Балтии, и именно его архитектура и локальный уклад жизни очень привлекают туристов. Очень многие горожане смогут ответить на привычном для нас языке, следовательно не стоит переживать о языковом барьере.Автобусные билеты до Вильнюса часто стоят меньше 1000 гривен, что очень дешево, и вам лишь останется забронировать вполне недорогой отель.Вена – одна из самых притягательных и музыкальных столиц Европы. Прямых автобусных рейсов до Вены очень мало, но это не значит, что туда сложно доехать. Можно просто спланировать путь с пересадкой через Будапешт, из которого только за три часа можно доехать на скором поезде, при цене билета чуть более €10. Согласитесь, что такая поездка будет очень впечатляющей даже для очень искушенных путешественников.Венеция – город влюбленных романтиков. Все знают о нем, но не многие решаются ехать так далеко. Ну и зря, ведь до этого города можно добраться с пересадкой через крупные города Польши, пережив насыщенное путешествие, на которое будет не жалко потратить небольшую сумму денег. Такая поездка обойдется дешевле, чем стоимость прямого рейса из Украины.Нельзя отрицать, что в каждом из нас скрыта частичка исследователя, следовательно мы все так любим поездки с пересадками. Это позволит сэкономить деньги, потратить их на экскурсии и сувениры, тем более не каждый день удается побывать в новом городе, хотя даже и проездом.Самостоятельный туризм набирает слава в последние годы, и у этого вида путешествий есть масса преимуществ: вы учитесь грамотно планировать бюджет, сами выбираете путь, транспорт и время поездки. Постоянный поток туристов позволяет совершать ежедневные рейсы по разнообразным направлениям;

