Погода, Новости, загрузка...
Пять городов: самые бюджетные путешествия по Европе и советы от Avtovokzal.ua
04.04.2018 09:03
Приближаются теплые дни, а это значит, что стоит брать удобную обувь, фотоаппарат и отправляться в какое-нибудь путешествие, пусть даже близко. Опытные путешественники могут за €100 посетить пол-Европы Фото: pixabay.com Или вы собирались упустить возможность съездить на уикенд в какой-нибудь замечательный город? Конечно, можно съездить в Ужгород на цветение сакур, посетить Львов, Одессу и многие другие города, но почему бы не съездить в ближнее зарубежье?А если вы всегда мечтали посетить старинные уголки Польши, легендарной Чехии и умиротворенной Литвы, а потом провести досуг в многомилионных городах и проникнуться многовековой культурой Европы, то должны обратить внимание на очень удобный и экономичный вид транспорта – автобусы.Может ли сайт Avtovokzal.ua стать вашим помощником в поездках по Европе?А почему нет?Итак, если вы хотите посетить Прагу, то билет будет стоить 1150–1500 грн. При этом если ехать из Львова, то проезд обойдется только в 850 гривен.Конечно, стоит поехать в Краков, ведь многие наши знакомые там уже были, а сам город подарил множество положительных эмоций и впечатлений.До Кракова ежедневно ездят более 10 рейсов, а стоимость билетов будет от 500 гривен. Если ехать через Львов, то такой путь обойдется только лишь в 300 гривен.Вильнюс – очень замечательный город Балтии, и именно его архитектура и локальный уклад жизни очень привлекают туристов. Очень многие горожане смогут ответить на привычном для нас языке, следовательно не стоит переживать о языковом барьере.Автобусные билеты до Вильнюса часто стоят меньше 1000 гривен, что очень дешево, и вам лишь останется забронировать вполне недорогой отель.Вена – одна из самых притягательных и музыкальных столиц Европы. Прямых автобусных рейсов до Вены очень мало, но это не значит, что туда сложно доехать. Можно просто спланировать путь с пересадкой через Будапешт, из которого только за три часа можно доехать на скором поезде, при цене билета чуть более €10. Согласитесь, что такая поездка будет очень впечатляющей даже для очень искушенных путешественников.Венеция – город влюбленных романтиков. Все знают о нем, но не многие решаются ехать так далеко. Ну и зря, ведь до этого города можно добраться с пересадкой через крупные города Польши, пережив насыщенное путешествие, на которое будет не жалко потратить небольшую сумму денег. Такая поездка обойдется дешевле, чем стоимость прямого рейса из Украины.Нельзя отрицать, что в каждом из нас скрыта частичка исследователя, следовательно мы все так любим поездки с пересадками. Это позволит сэкономить деньги, потратить их на экскурсии и сувениры, тем более не каждый день удается побывать в новом городе, хотя даже и проездом.Самостоятельный туризм набирает слава в последние годы, и у этого вида путешествий есть масса преимуществ:
  • вы учитесь грамотно планировать бюджет, сами выбираете путь, транспорт и время поездки. Постоянный поток туристов позволяет совершать ежедневные рейсы по разнообразным направлениям;
  • в самостоятельном путешествии всегда есть частичка импровизации – не планируйте наперед, живите '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } });   Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.   Осталось символов: 1000 Опубликовать   Осталось символов: 1000 Опубликовать   Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '239475'; comments.start();
  • Обсудить эту тему во "ВКонтакте"
  • Обсудить эту тему в Facebook
corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 239475, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос     ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ Киевлянка Хорошунова в дневнике 1944 года: Коридор заставлен носилками с тяжело ранеными. Черепные, кишечные, легочные ранения. Одно тяжелее другого Покупка квартиры: как подготовиться к сделке, чтобы не потерять деньги Евгений СУНЕВ Киевлянка Хорошунова в дневнике 1944 года: Каменец окружен двойным кольцом. За немцами уже огромное количество наших, образующих кольцо  

Новости

  • Пять городов: самые бюджетные путешествия по Европе и советы от Avtovokzal.ua Инновация
  • Джоли и Питт будут вместе воспитывать своих детей – СМИ
  • Холли Берри позировала в объятиях мужчины
  • "Откуда вы такой способный?" Беременная Loboda обратилась к пьяному мужчине, исполнившему ее песню
  • Брежнева обнародовала подборку совместных снимков со старшей дочерью
  • Джамала показала детскую комнату новорожденного сына
  • Литвинова показала, как создает героев своих фильмов
  • "Вигадав". Laud презентовал клип. Видео
  • Волочкова в бикини развела ноги перед казахским поэтом
  • "Судьба". Лолита сняла клип в Грузии. Видео
  все публикации→  

Видео

  • "Вигадав". Laud презентовал клип. Видео
  • "Судьба". Лолита сняла клип в Грузии. Видео
  • "Ложь". Гросу выпустила новый клип. Видео
  • "Тихое место". Вышел финальный трейлер фильма с Блант и Красински. Видео
  • "Исцелена". Зианджа исполнила песню Могилевской. Видео
  • Me So Bad. Украинка Саша Самсонова сняла клип для Tinashe. Видео
  • "Первая реформаторская церковь". Вышел трейлер фильма с Сейфрид и Хоуком. Видео
  • "Груз". Вышел международный трейлер фильма с Фриманом. Видео
  • "Лети". Loboda презентовала сингл. Аудио
  • "Конечная". Вышел трейлер фильма с Марго Робби. Видео
  все видео→    
  • Новости
  • Эксклюзив G
  • Популярное
  • 10:00 Киевлянка Хорошунова в дневнике 1944 года: Коридор заставлен носилками с тяжело ранеными. Черепные, кишечные, легочные ранения. Одно тяжелее другого
  • 09:40 Рада function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); });
  • Мобильная версия
  • Главная
  • Новости
  • Вопрос дня
  • Публикации
  • Спецпроекты
  • Интервью Дмитрия Гордона
  • Эксклюзив G
  • Бульвар Гордона
Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Важно" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write("<\/a>")

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить